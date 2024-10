E’ entrato furtivamente in casa di una conoscente, le ha bloccato tutte le vie di uscita e l’ha violentata sessualmente, videoregistrando anche in parte l’atto. E’ accaduto a Forlì, durante una notte. Nei giorni scorsi, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Forlì in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica. È accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e revenge porn.

Violenza sessuale a Forlì: uomo entra in casa di una conoscente e la aggredisce

La donna, durante le violenze, è riuscita ad attirare l’attenzione dei passanti dopo essere scappata dalla sua abitazione e aver chiamato la polizia. Quest’ultima ha raccontato di aver avvertito degli strani rumori alle tre di notte e di aver notato, senza motivo, una conoscenza dentro la sua casa, che le ha sbarrato tutte le vie d’uscita e l’ha violentata sessualmente, filmando in parte l’accaduto. Come anticipato, l’uomo era già conosciuto negli ambienti di spaccio, e al suo arresto era apparso in crisi di astinenza da sostanze stupefacenti.

La polizia, allertata da una passante a cui la vittima aveva chiesto aiuto, ha subito rintracciato l’uomo con i suoi investigatori: era nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Una volta catturato, è stato portato in carcere.