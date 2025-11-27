Home > Flash news > Violenza su donne: Piccolotti (Avs), 'su consenso destra maschilista dic...

Violenza su donne: Piccolotti (Avs), 'su consenso destra maschilista dica cosa vuole cambiare'

default featured image 3 1200x900

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La ragione del blocco della legge sul consenso libero attuale è tutta politica, un blocco voluto dai maschilisti della destra di governo che non ci hanno neanche detto cosa vogliono cambiare, quali parole? Ce lo dicano". Così Elisabetta Piccolotti...

di Pubblicato il

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "La ragione del blocco della legge sul consenso libero attuale è tutta politica, un blocco voluto dai maschilisti della destra di governo che non ci hanno neanche detto cosa vogliono cambiare, quali parole? Ce lo dicano". Così Elisabetta Piccolotti di Avs a l’Aria che tira su La7.