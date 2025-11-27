Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "La ragione del blocco della legge sul consenso libero attuale è tutta politica, un blocco voluto dai maschilisti della destra di governo che non ci hanno neanche detto cosa vogliono cambiare, quali parole? Ce lo dicano". Così Elisabetta Piccolotti di Avs a l’Aria che tira su La7.
Violenza su donne: Piccolotti (Avs), 'su consenso destra maschilista dica cosa vuole cambiare'
