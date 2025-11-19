Violenza su donne: Ronzulli (FI), 'passaggio storico, libertà non è interpretabile'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "L’approvazione unanime della Camera, che rende obbligatorio il consenso ‘libero e attuale’ della donna, altrimenti si configura il reato di violenza sessuale, segna un passaggio storico. Niente più zone grigie, niente più spazio a interpretazioni o giustificazioni. Quando la legge sarà approvata definitivamente dal Senato, auspicando che avvenga in tempi rapidissimi, saremo davanti ad una svolta culturale e giuridica che potrà chiudere quella stagione in cui troppe donne hanno dovuto difendersi due volte, prima dall’aggressore e poi dai giudizi che insinuavano dubbi su di loro.

La libertà della donna non è negoziabile, non è interpretabile, non è subordinata a nulla”. Così la senatrice e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.