Violenza su donne: Schlein, 'Meloni faccia rispettare accordo sulla Pdl sul consenso'

Roma, 3 dic (Adnkronos) – "Spero che Giorgia Meloni faccia rispettare questo accordo. A noi interessa portare avanti questo risultato molto importante per il Paese, sancire quel principio aiuta le donne. Il reato, per come è scritto ora, parla di violenza e minaccia, come se lo misurasse in base alla forza dell'aggressore e non in base alla libertà della vittima".

Lo ha detto Elly Schlein, all'evento di Legacoop sulla violenza contro le donne, a proposito dell'approvazione della legge sul consenso nel reato di violenza sessuale.

"Abbiamo aggiunto il principio del consenso libero e attuale. Vuol dire che ogni atto sessuale fatto senza consenso è stupro, quindi è reato. E' importante perché vuol dire che la società non tollera gli atti sessuali non consensuali", ha spiegato Schlein.

"E' importante perché si sancisce il principio che non basta che la vittima non abbia reagito, urlato, per dire che c'era il consenso", che deve "essere attuale. Una donna può dire no anche durante un rapporto iniziato consensuale", ha spiegato la leader dem.