Violenza su donne: Siracusano, 'consenso libero e attuale passo avanti'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "La modifica dell’articolo 609-bis segna un passo decisivo: nel nostro ordinamento il consenso deve essere libero e attuale. Solo così si può parlare di piena e convinta volontà". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

"L’approvazione unanime di questa norma da parte della Camera – prosegue – dimostra che, quando si tratta di proteggere le donne dalla violenza, le forze politiche sanno trovare unità e responsabilità.

È un segnale importante per il Paese e per tutte le vittime che chiedono tutele certe".

"Non avremo più le sentenze creative che hanno fatto scandalizzare l’intero Paese, non avremo più stupratori assolti con motivazioni da Medioevo", conclude.