Volontariato: Ciani, 'grato a Mattarella, sue parole incoraggiano tanti'

Roma, 6 dic (Adnkronos) – "Sono profondamente grato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole pronunciate oggi a Palermo, in occasione della Cerimonia conclusiva di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025". Lo dichiara Paolo Ciani, vicepresidente del gruppo Pd-Id alla Camera e segretario di Demos.

"Riconoscere i volontari come “veri e propri patrioti”, protagonisti della solidarietà e dell’attuazione concreta dei principi costituzionali significa ricordare a tutto il Paese quanto decisivo sia questo patrimonio umano -prosegue Ciani-.

Dai grandi momenti della nostra storia, dagli “angeli del fango” di Firenze del 1966 ai tanti interventi nelle calamità naturali, fino alle esperienze quotidiane nelle nostre città, il volontariato continua a generare coesione, valore sociale e persino risparmi per la spesa pubblica, come il Presidente ha sottolineato".

"Le sue parole confermano una verità che Demos porta avanti da sempre: la gratuità e il dono non sono ingenuità, ma pilastri del bene comune. A nome di tutti noi, voglio ringraziare il Presidente Mattarella per aver ancora una volta indicato con chiarezza la forza civile del volontariato e il suo ruolo imprescindibile nella vita democratica del Paese", conclude Ciani.