Volontariato: Mattarella, 'fattore di unità Italia'

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) – "La nostra società è innervata dalle esperienze e dalla cultura dei volontari", dagli 'angeli del fango' intervenuti nell'alluvione di Firenze del 1966, ai giovani accorsi a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali come i terremoti del Belice, del Friuli e dell'Irpinia, fino a vicende recenti. "Si potrebbe compilare un lungo calendario della solidarietà.

Sono iniziative e comportamenti iscritti nella storia d'Italia. Il volontariato è stato fattore di unità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025.

"Con le sue esperienze ha contribuito a scelte importanti -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- basti pensare al cammino che ha portato e a costituire e poi a potenziare la Protezione civile, sistema in cui l'apporto del volontariato è prezioso. Tuttavia il volontariato non è soltanto una sorta di pronto soccorso nelle grandi emergenze, accompagna e offre significato alla quotidianità delle persone, quella personale e quella collettiva, disegnando, con l'opera di un'immane numero di persone, l'idea effettiva di comunità, qualificandosi come forza sociale, culturale, educativa e formativa, segnalandosi come protagonista nell'attuazione di principi della nostra Costituzione, anzi tutto quelli di partecipazione e di solidarietà".