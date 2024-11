Meteo soleggiato nel weekend, ma la prossima settimana sarà segnata da un calo termico e maltempo sull’Italia. Attese abbondanti nevicate sulle Alpi, soprattutto a ovest, e fenomeni nevosi anche sull’Appennino.

Il meteo nel weekend in Italia: le previsioni

Il freddo polare ha colpito l’Italia, portando temperature gelide su tutta la Penisola. Gli esperti attribuiscono il fenomeno a una rapida discesa di aria artica dalla Svezia, che causerà nevicate anche a bassa quota sugli Appennini.

Tuttavia, il weekend sarà caratterizzato dal sole. Le previsioni meteo per oggi e domani confermano tempo soleggiato, eccetto su Liguria e Toscana, con temperature leggermente sotto la media. Termometri tra 1 e 2°C da Torino a Roma, passando per Milano, Bologna e Firenze. In città le temperature si manterranno attorno a questi valori, ma nelle campagne circostanti si scenderà anche sotto lo zero.

Stessa situazione anche nella giornata di domani, domenica 17 novembre, ma le temperature minime saliranno di un grado circa.

Nuova perturbazione meteo nella prossima settimana sull’Italia

Nel corso della prossima settimana, il freddo di origine artica investirà tutta la Penisola, portando piogge intense, venti di burrasca e nevicate anche a bassa quota.

Il primo peggioramento avverrà tra lunedì 18 e mercoledì 20 novembre, con temporali diffusi, in particolare in Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

Da giovedì 21 novembre, l’aria gelida proveniente dal Nord Europa causerà un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, favorendo la formazione di un ciclone che potrebbe generare piogge torrenziali e nubifragi, soprattutto al Centro-Nord. Nel frattempo, sono previste nevicate a bassa quota su Piemonte, Lombardia e Veneto.

Il maltempo colpirà anche il Sud, con piogge abbondanti e venti forti di Maestrale attesi per venerdì 22 novembre.