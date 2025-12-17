Zoppas: "Possibile chiudere 2025 con 644 miliardi export"

Milano, 17 dic.(Adnkronos) – "Possiamo considerare un elemento molto positivo il dato che è uscito ieri dall'Istat di ottobre, che conta un aumento del 3,4 per cento", a proposito dell'export l'export italiano. "Questo significa che se dovessimo continuare con questo trend – non si tratta di una stima ma di una proiezione – a fine anno potremmo raggiungere i 644 miliardi di euro di fatturato dell'export".
Così il presidente dell'agenzia Ice, Matteo Zoppas, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho.