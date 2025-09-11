11/9: Fontana, 'attacco terroristico ha segnato tutti noi, pensiero a vittime'

11/9: Fontana, 'attacco terroristico ha segnato tutti noi, pensiero a vi...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Il feroce attacco terroristico dell’11 settembre 2001 ha segnato profondamente tutti noi. Un pensiero alle vittime e la mia vicinanza alle loro famiglie e al popolo statunitense". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. ...