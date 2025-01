Un ragazzino di 12 anni è stato vittima dei botti inesplosi dalla festa di capodanno, l’episodio è accaduto a Linera, frazione di Santa Venerina mentre il ragazzo si trovava con altri due amici, anch’essi feriti dall’ordigno seppur in modo più lieve.

Il petardo esplode, 12 enne perde il dito

Il ragazzo attirato dal petardo inesploso ha pensato bene di prenderlo tra le mani, situazione da evitare a tutti i costi, come peraltro è raccomandato dagli esperti, poiché il minimo contatto può causare l’esplosione.

Proprio in questa esplosione ha perso il dito, e per questo motivo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro dove gli è stato amputato dai medici. Al momento resta in prognosi riservata.

Gli altri due amici sono stati ricoverati nel medesimo ospedale, uno è stato dimesso ed ha una prognosi di 20 giorni mentre il secondo è ancora sotto osservazione poiché ha riportato danni agli occhi.

Incendio di un abitazione abbandonata, due bambini di 5 e 7 anni salvati

Altro episodio causato dai petardi, siamo sempre in Sicilia, a San Cipirello e due bambini di 5 e 7 anni accendono dei miniccioli.

Le scintille dei petardi entrate in contatto con un materasso hanno causato l’incendio da cui per fortuna i piccoli sono stati tratti in salvo, anche per merito loro poiché accortosi del rogo hanno deciso di andare al secondo piano.

I genitori con l’aiuto dei vicini, al momento dell’arrivo della Polizia, stavano provando a spegnere l’incendio che aveva coinvolto il pian terreno dell’abitazione ed anche parte del secondo, da dove i bambini sono stati tirati fuori tra le braccia dei vigili del fuoco.