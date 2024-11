5 fattori chiave da considerare nella scelta di un partner IT

Il valore della sicurezza informatica e lo sviluppo del comparto IT in azienda: corretto valutare l’aiuto di un partner IT esterno

Per mettere al sicuro l’azienda dagli attacchi informatici, sempre più frequenti, e sviluppare un comparto IT efficiente, poter disporre di un partner IT affidabile è la soluzione perfetta, soprattutto quando l’azienda non può prendere in carico un team IT fisso alle dirette dipendenze. Nella scelta della figura ideale è importante valutare la professionalità del partner, considerando elementi quali esperienza, competenze tecniche, supporto, flessibilità e allineamento della collaborazione agli obiettivi aziendali.

L’aumento degli attacchi hacker ai danni di persone e aziende, sta mettendo a dura prova la sicurezza dei comparti informatici. I cyber criminali utilizzano strumenti e tecniche sempre più raffinate, riuscendo a entrare con disinvoltura nei sistemi, appropriandosi di dati sensibili, credenziali di accesso e informazioni bancarie.

Le strategie di difesa, protezione e sviluppo del comparto IT utilizzate dalle aziende, mettono in luce falle e innumerevoli punti deboli dei sistemi informatici. Sempre più spesso, una volta attivate le protezioni e messe a punto le dotazioni informatiche, nessuno si occupa di aggiornarle e monitorarle, ragione per cui gli attacchi crescono sino a produrre innumerevoli danni e il supporto informatico è spesso inadeguato allo sviluppo del business aziendale.

Nelle imprese sono molte le questioni da affrontare quotidianamente. La mole di lavoro, e i piani di sviluppo a cui lavorare spesso relegano in ultima posizione l’attivazione delle necessarie azioni di controllo e potenziamento delle attività connesse alle procedure IT.

Se il management aziendale è impegnato su più fronti, e le figure tecniche in grado di governare e far crescere il comparto IT scarseggiano in azienda, il settore informatico diventa il classico fanalino di coda.

L’universo IT, di cui sapere di più su ACS.it, è un ambiente complesso. Restare aggiornati, richiede la presenza costante e gli interventi di professionisti informatici esperti, che fanno della formazione continua uno strumento distintivo.

Se l’azienda non può permettersi di mettere in organico figure così qualificate, non resta che optare per un aiuto esterno, valutando la scelta di un partner IT a cui affidare una strategia di sviluppo informatico a beneficio del business, e un progetto sicurezza, capace di mettere al sicuro strutture e dati informatizzati.

Come assicurarsi un partner IT professionale e affidabile, scopriamo i 5 elementi distintivi

Nella scelta del partner IT è bene affidarsi a un professionista esperto, a cui demandare con sicurezza la gestione delle strategie di protezione e sviluppo del comparto informatico. Oggi, è sufficiente l’inserimento in ritardo di un semplice codice per mettere a repentaglio la sicurezza dei dati di proprietà, creando danni che possono provocare il fermo dell’attività anche per giorni interi.

Un partner IT esperto conosce perfettamente i bisogni e le esigenze di un’azienda, quali sono i servizi da organizzare, e ciò che serve per garantire un buon livello informatico.

All’azienda non resta che stabilire quali sono gli obiettivi che intende raggiungere al proprio interno, e di quale grado di protezione e sviluppo vuole dotare il comparto IT, per renderlo sicuro e perfettamente funzionante.

Nel soppesare l’operato di un partner IT è indispensabile valutare 5 punti chiave quali esperienza, competenza, supporto, flessibilità, e allineamento della collaborazione agli obiettivi aziendali.

· Esperienza

L’esperienza è un elemento imprescindibile. Si tratta di vagliare l’esperienza specifica maturata dal partner. Ad aiutare nella scelta possono essere la valutazione e il successo dei progetti sviluppati in passato. In tema di esperienza non può mancare quella che un partner IT ha raggiunto nella conoscenza delle tecnologie e dei settori, e quella specialistica.

· Competenza

Importante verificare anche il livello di competenza tecnica del partner IT, a cui affiancare elementi quali la compatibilità culturale e la condivisione dei valori fra le parti. Solo così si potrà costruire una partnership solida, fatta di scambi di comunicazioni, collaborazione, fiducia e obiettivi comuni.

· Supporto

Un buon partner IT, per considerarsi tale, deve essere in grado di fornire un servizio di supporto e manutenzione continua a vantaggio dei sistemi e delle infrastrutture IT, con presenza continua dell’help desk, e il perfezionamento costante di sistemi e prestazioni.

· Flessibilità

Immancabile una caratteristica come la flessibilità, che misura il livello di adattabilità del partner IT alle esigenze e necessità di un’azienda. La flessibilità è determinante anche quando si tratta di sopperire velocemente alle esigenze imposte dai cambiamenti del mercato, a cui sono soggette le imprese.

· Allineamento della collaborazione con gli obiettivi aziendali

Del partner IT è importante anche valutare la capacità di allineamento della collaborazione agli obiettivi aziendali. Se manca l’allineamento fra business e comparto IT, l’azienda rischia di andare nella direzione sbagliata, senza un reale sviluppo e con risultati in calo in termini di produttività.