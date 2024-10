A Bergamo si è verificata una controversia tra camionisti in piena strada, richiedendo l'intervento dei pompieri per placare la situazione.

A Bergamo si è verificata una controversia tra camionisti in piena strada, r...

A Dalmine, in provincia di Bergamo, si è verificata una vivace discussione tra due camionisti. Questi ultimi, dopo aver parcheggiato il loro veicolo, sono scesi per affrontarsi direttamente. A mettere fine al confronto sono stati i vigili del fuoco, che si trovavano nei paraggi e sono intervenuti per separarli. Un automobilista ha catturato l’insolita situazione, e il video pubblicato sui social ha subito guadagnato grande attenzione, diventando virale nel giro di poco tempo.