A Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, un incidente mortale ha coinvolto uno scooter: una vittima e una persona ferita a causa di un'auto pirata.

Un incidente stradale a Borgo Mezzanone, Foggia, ha provocato un morto e un ferito grave tra due lavoratori agricoli maliani su uno scooter, investiti da un'auto. L'automobilista si è dato alla fuga e l'auto è stata ritrovata capovolta e abbandonata. Uno dei lavoratori è deceduto in ospedale, l'altro è in cura al Policlinico di Foggia.

