A Caserta, un uomo ha attaccato la sua compagna e il figlio utilizzando anche un forchettone.

Un individuo di 38 anni, residente a Gricignano d’Aversa (Caserta), è stato arrestato dopo aver aggredito costantemente sia la sua compagna che due dei suoi tre figli minori, richiedendo continuamente denaro. Dopo un episodio in cui non ha trovato una delle figlie adolescenti a cui chiedere soldi, l’uomo è tornato a casa e ha attaccato sua moglie e suo figlio di 17 anni, che era intervenuto per proteggere sua madre. In precedenza già sottoposto alla libertà vigilata, l’uomo è ora detenuto in carcere. Da un’indagine è risultato che l’uomo, tra gli altri atti di violenza, aveva lanciato una bottiglia di birra in vetro contro il figlio senza però colpirlo, aveva cercato di ferirlo con un forchettone da cucina senza successo e, infine, lo aveva preso per il collo e lo aveva colpito con dei pugni alla testa.