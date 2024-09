A Chiavari, in provincia di Genova, un ragazzo ha tragicamente terminato la vita della sua nonna di ottanta anni, per poi ammettere il crimine.

A Chiavari, in provincia di Genova, un ragazzo ha tragicamente terminato la v...

A Chiavari, situato nella provincia di Genova, una signora di ottanta anni di nome Andreina Canepa è stata assassinata nella sua abitazione dal nipote, Simone Monteverdi, che condivideva la stessa dimora con lei. Dopo il tragico incidente, il giovane ha telefonato ai carabinieri. Ha informato l’operatore telefonico del servizio di emergenza dicendo “la mia nonna non è più in vita, però mi trovo bene”. All’arrivo delle forze dell’ordine e del medico, hanno riscontrato la nonna già deceduta, con il nipote sporco di sangue. “Dopo una discussione, l’ho attaccata con delle forbici che in seguito ho lanciato dalla finestra”, è il racconto fatto dal nipote, che ha confessato il crimine, ai detective. Quest’ultimo è stato arrestato dai carabinieri e condotto alla stazione di polizia.