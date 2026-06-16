A Francoforte l'evento "Nasce l'Europa degli italiani"

Francoforte, 16 giu. (askanews) – L’Hilton Frankfurt Gravenbruch di Francoforte, città cuore dell’eurozona e sede della Banca Centrale Europea, ha ospitato il 13 giugno “Nasce l’Europa degli Italiani”, il primo grande raduno delle comunità italiane residenti in Europa, con un focus dedicato all’economia, all’imprenditorialità e alla valorizzazione del Made in Italy.

Un evento promosso da Massimo Romagnoli, Presidente della V Commissione del CGIE presso il Ministero degli Affari Esteri e Presidente della Confederazione degli Imprenditori Italiani in Europa, che ha riunito imprenditori, professionisti, rappresentanti delle collettività italiane e figure istituzionali provenienti da oltre venti Paesi del continente: “Lascio il messaggio che dobbiamo far diventare gli italiani che vivono in Europa protagonisti e non italiani di serie B.

Noi siamo la vera economia dell’Europa, coloro che spendono tutti i loro soldi in Italia, che consumano prodotti italiani all’estero e che, pertanto, aiutano tantissimo l’economia del nostro Paese. Per questo motivo gli italiani devono essere sempre i nostri protagonisti. Sono tutti ambasciatori, creano un ponte effettivo tra l’Europa e l’Italia e sono coloro che, ogni giorno, possono creare rete”.Filo conduttore della giornata è stato il valore economico dell’emigrazione italiana, raccontato come fenomeno strutturale con impatti misurabili su export, investimenti diretti esteri e trasferimento di competenze.

“Io amo dire che gli italiani all’estero sono i veri ambasciatori dell’Italia. Questo non per sminuire il lavoro della nostra diplomazia, che è eccellente, ma perché, mentre la diplomazia passa, la presenza dei nostri cittadini nel mondo resta e le reti che si costruiscono sono molto solide. Esse contribuiscono non solo a creare opportunità per gli imprenditori e i cittadini italiani all’estero, ma anche a dare un’immagine sempre più positiva del nostro Paese. Questo è vero in tutta la storia dell’Italia, ma particolarmente in questo momento, in cui gli equilibri mondiali stanno cambiando, purtroppo non sempre in modo positivo”, ha aggiunto Paolo Alli, Segretario Generale della Fondazione Alcide De Gasperi.”Molti imprenditori italiani sono ormai presenti in tutta Europa e hanno avviato attività di grande successo in numerosi Paesi dell’Unione Europea. È un fatto molto positivo che questi imprenditori possano incontrarsi in un evento come questo e sono molto contento che sia stato organizzato qui a Francoforte”, ha concluso Tobias Hans, membro della Presidenza federale della CDU.L’evento si è concluso con l’impegno a trasformare il confronto in un appuntamento ricorrente, attraverso gruppi di lavoro tematici dedicati ai principali dossier economici di interesse per gli italiani all’estero, tra cui l’accesso ai programmi dell’Unione Europea, la tutela previdenziale, i servizi consolari digitali, le reti d’impresa e gli scambi formativi.