A Gela, una donna è stata tragicamente morta a seguito di una ferita da coltello. Il figlio, in seguito, si è consegnato alle autorità.

Francesca Ferrigno, una donna di 64 anni, è stata tragicamente assassinata nella sua casa a Gela, in provincia di Caltanissetta, mediante diverse coltellate. In base a un’indagine preliminare, il sospettato dell’omicidio è Filippo Tinnirello, il figlio 43enne della vittima, che si è consegnato alle autorità. Attualmente, i Carabinieri lo stanno interrogando in caserma per capire meglio gli eventi che hanno portato all’omicidio.