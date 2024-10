Smascherata rete di trafficanti umani a Milano: arrestati 10 egiziani per associazione a delinquere transnazionale e immigrazione clandestina

A Milano, una rete di trafficanti di esseri umani è stata smascherata grazie a intercettazioni. Gli indagati, dieci cittadini egiziani, sono stati arrestati per associazione a delinquere transnazionale, favorendo l’immigrazione clandestina e svolgendo attività creditizie illegali.

Traversate per l’Italia e la Grecia

Le indagini, iniziate nel luglio 2023, hanno rivelato almeno otto traversate utilizzando barche inadeguate per il trasporto non autorizzato di migranti egiziani dalle coste libiche verso Italia e Grecia, con ulteriori spostamenti in altri Paesi europei.

Pagamenti e sistema “hawala”

I trafficanti chiedevano tra 4.000 e 6.000 euro per ogni migrante diretto in Italia e fra 3.000 e 5.000 euro per coloro che cercavano di raggiungere la Grecia. I pagamenti venivano effettuati attraverso un sistema informale di trasferimento di denaro chiamato “hawala”, caratterizzato da un alto costo rispetto ai servizi di money transfer tradizionali.

Violazione delle regole del decreto flussi

Alcuni degli indagati avrebbero anche garantito ai migranti senza documenti permessi di soggiorno, facilitando così il loro viaggio da Milano verso altre città, aggirando le regole del decreto flussi, che regolano l’ingresso legale di lavoratori stranieri in Italia e in altri Stati europei.