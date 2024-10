Dal 3 ottobre non si hanno più notizie di Davide Piccinali, un uomo di 39 anni, specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano. La sua scomparsa è stata segnalata dalla madre e dal fratello. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’allerta è scattata venerdì mattina quando i colleghi non lo hanno visto arrivare al lavoro. Alcuni di loro, preoccupati, hanno contattato la polizia e si sono recati nell’appartamento che Davide affittava in via Clitumno, nei pressi di via Padova. Con le chiavi fornite dal proprietario, sono entrati nell’abitazione, trovando tutto in ordine e le luci accese, ma di lui non c’era traccia.

Segnalazioni e preoccupazioni

“Riceviamo molte segnalazioni da chi sostiene di averlo visto, ma finora non ci sono aggiornamenti”, ha affermato Dario, il fratello di Davide. “Giovedì ha terminato il suo turno in ospedale e poi non abbiamo più avuto notizie. La casa è pulita, come hanno potuto confermare alcuni colleghi che sono entrati con la polizia”. Dario ha anche raccontato che “la scorsa domenica, tornando da un matrimonio ad Ancona, Davide si era fermato a Brescia per restituire l’auto a nostra madre. Dopo di che era ripartito per Milano e aveva in programma di tornare in città anche questo fine settimana”.

Allontanamento volontario?

L’arrivo di segnalazioni, provenienti da un autista di autobus a Milano e da un ristorante a Treviglio, ci dà una ragione per credere che possa trattarsi di un allontanamento volontario, sebbene non conosciamo le motivazioni alla base. Non aveva difficoltà lavorative e, sebbene non sia molto incline al confronto, per noi familiari appariva sereno come al solito,” ha affermato Dario.

In rete, tra gli appelli, emerge anche quello della Penelope Lombardia, un’associazione che sostiene i familiari e gli amici delle persone scomparse: “La famiglia è in grande ansia e teme che possa essere successo qualcosa di grave! Aiutateci a rintracciarlo”.