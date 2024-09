A Modena, tre persone sono sotto indagine per usura ed estorsione, con uno già detenuto in prigione.

Il gip di Modena ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, seguendo un'indagine riguardante possibili reati di usura ed estorsione. L'indagine è scaturita da una denuncia di un individuo che, per difficoltà finanziarie, ha preso in prestito mille euro da un uomo che poi ha richiesto un rimborso di trecento euro in venti giorni. L'uomo, insieme a due complici, avrebbe poi iniziato a minacciare la vittima e i suoi parenti e a monitorare i loro movimenti. I tre indagati sono sospettati di estorsione. Il denunciante ha inoltre segnalato che gli è stato concesso un ulteriore prestito con un tasso d'interesse fino all'800%.