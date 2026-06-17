A Perugia in ottobre torna "Orizzonti Digitali", forum sulla AI

Perugia, 17 giu. (askanews) – “Il premio Nobel del 2025 per l’economia ci ha raccontato una storia molto bella, di come la scienza porti a crescita economica e valore e noi vorremmo esplorare proprio questo aspetto” così Giorgio Metta racconta la nuova edizione del forum dell’AI, Orizzonti Digitali, che si terrà a Perugia dal 21 al 24 ottobre.

Metta, già direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ha annunciato anche la sua carica come direttore scientifico della manifestazione umbra. Il suo ruolo sarà determinante per garantire qualità e coerenza dei contenuti, rafforzando la credibilità e il prestigio del forum come luogo di confronto sulle opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale per il mondo delle imprese e della società.Tema di quest’anno di Orizzonti Digitali è “L’era della co-intelligenza”, una riflessione sul nuovo rapporto tra intelligenza umana e sistemi intelligenti chiamati a collaborare sempre di più nei processi produttivi, nella ricerca, nella formazione, nei servizi e nella vita quotidiana.

Con un format ormai consolidato, ma in continua evoluzione, Orizzonti Digitali si propone anche quest’anno come una piattaforma aperta di dialogo tra imprese, professionisti, istituzioni, mondo accademico, studenti e cittadini. L’edizione 2026 prevede oltre 40 panel e più di 100 relatori italiani e internazionali provenienti dal mondo dell’impresa, della ricerca, delle istituzioni e della cultura.

Sei le aree tematiche dedicate ai principali ambiti di applicazione dell’Intelligenza Artificiale: scenari, scienza e tecnologia, management, società, territorio e pubblica amministrazione. Si parlerà – tra l’altro – di AI e industria auto-adattiva, diagnosi medica, giustizia, calcolo ad alte prestazioni, neuroscienze, conflitti, sport, patrimonio culturale, creatività, sicurezza informatica e robotica. L’obiettivo è analizzare il tema da prospettive complementari, mettendo in dialogo competenze diverse e offrendo ai partecipanti strumenti utili per comprendere opportunità, sfide e impatti dell’innovazione.