Raduno sovranista a Pontida: Lega e movimenti europei uniti per l'Autonomia e il sostegno al segretario. Riconoscimenti a Vannacci per la partecipazione inaspettata. Presenza attesa di Orban e messaggio di Le Pen. I Patrioti d'Europa si distaccano dai Popolari e dai Conservatori di Meloni

A Pontida si radunano sostenitori della Lega a fianco di esponenti sovranisti provenienti da varie nazioni europee. Riconoscimenti per Roberto Vannacci, che ha dichiarato di non aver previsto una partecipazione così massiccia. Molti i cori a favore dell’Autonomia e a sostegno del segretario, sotto accusa con possibili sei anni di reclusione per presunti illeciti legati al sequestro di migranti a Lampedusa. Si attende con interesse la presenza del primo ministro ungherese Viktor Orban. Marine Le Pen farà pervenire un videomessaggio. Sul palco anche rappresentanti di altri movimenti, tutti uniti da Orban nei Patrioti d’Europa, mentre si distaccano non solo dai Popolari, ma soprattutto dai Conservatori di Giorgia Meloni. Tra di loro, il portavoce di Vox, Jose Antonio Fuster, l’olandese Geert Wilders, il portoghese Andrè Ventura di Chega e l’austriaca Marlene Svazek di Fpo.