A Reggio Calabria, un uomo di 44 anni è stato condannato dopo che sono stati rinvenuti 250 kg di marijuana nascosti in alcuni bidoni interrati.

**Condannato per possesso di marijuana a Reggio Calabria**

Un uomo di 44 anni, residente a Taurianova, è stato condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per detenzione di quasi 250 kg di marijuana di alta qualità. I Carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova, insieme ai membri dello Squadrone Eliportato “Calabria”, lo hanno colto in flagrante nel luglio 2022 mentre estraeva stupefacente sottovuoto da diversi bidoni interrati nelle vicinanze della fiumara che collega Taurianova a Rizziconi. L’odore forte e riconoscibile della cannabis essiccata ha tradito l’uomo, il quale aveva occultato una quantità aggiuntiva di narcotico in un casolare vicino, ancora non confezionato. I militari, intanto, avevano pianificato un’operazione di sorveglianza, nascondendosi tra la vegetazione del luogo per monitorare l’ingresso dell’edificio.