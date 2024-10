A Roma, gli insegnanti precari si mobilitano in strada.

Manifestazione nazionale a Roma per un'alternativa all'istruzione: insegnanti stabili, costi sostenibili e trasparenza per una scuola pubblica migliore

Un’alternativa all’istruzione è possibile: così si intitola la manifestazione nazionale iniziata a Roma, precisamente da piazza Esquilino. Questo evento è stato organizzato per esprimere dissenso rispetto all’attuale modello educativo, considerato insufficiente da varie realtà del settore. Fra le istanze avanzate dai partecipanti, ci sono la stabilizzazione degli insegnanti, l’accesso a percorsi di abilitazione a costi sostenibili, una maggiore trasparenza nel reclutamento, per contrastare le incertezze legate all’uso degli algoritmi e, in generale, la salvaguardia della scuola pubblica.

