Rav Riccardo Di Segni ha dichiarato che gli eventi del 7 ottobre rappresentano una continuazione di una narrazione che, pur assumendo forme diverse, rivela sempre un odio irrazionale e profondo. Questo odio non solo è palpabile, ma ci lascia spesso in una condizione di isolamento. Anche le organizzazioni internazionali, che dovrebbero operare in modo imparziale, sembrano riflettere i più gravi pregiudizi contro gli ebrei, applicando criteri differenti a situazioni analoghe. È fondamentale comprendere che non si tratta solo di salvaguardare gli ebrei, oggi costretti a essere vigili e cauti, ma di proteggere i valori democratici. Queste osservazioni sono state espresse durante una cerimonia commemorativa della Comunità ebraica di Roma.

La premier Giorgia Meloni

ha sottolineato l’importanza di ricordare e condannare con fermezza gli eventi che hanno colpito un anno fa. Riconosce che questo atto non deve essere visto come un semplice gesto rituale, ma come un imprescindibile fondamento per le future iniziative politiche mirate a ristabilire la pace in Medio Oriente. Ha avvertito che la crescente reticenza a condannare questi fatti potrebbe nascondere un antisemitismo silente ma in espansione, una situazione che richiede attenzione e allerta. Inoltre, ha evidenziato come le recenti manifestazioni pubbliche abbiano purtroppo messo in luce questa realtà preoccupante.

Oggi riaffermiamo il giusto diritto di Israele

a proteggersi e a vivere in serenità all’interno dei suoi confini, sottolineando anche l’importanza di esercitare tale diritto nel rispetto delle norme internazionali umanitarie. Non possiamo ignorare il tragico numero di vittime civili innocenti a Gaza, che sono vittime di due situazioni distinte: prima del cinismo di Hamas, che le sfrutta come scudi umani, e poi delle operazioni militari israeliane, ha commentato Meloni.

Al Tempio maggiore di Roma sta per avere luogo una cerimonia che segna un anno dall’attacco di Hamas avvenuto il 7 ottobre. Alla cerimonia sono attesi il rabbino capo Riccardo Di Segni e Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, insieme a diverse cariche politiche e membri del governo. Tra i presenti ci sono già i ministri Giuli, Piantedosi e Valditara. Si attende l’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella zona del ghetto e intorno alla Sinagoga sono state adottate misure di sicurezza molto rigorose.