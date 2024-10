Roma in allerta per manifestazione pro Palestina a due giorni dall'anniversario incidente Hamas

A Roma è stata dichiarata allerta in previsione della manifestazione a sostegno della Palestina, che cade a due giorni dall’anniversario dell’incidente con Hamas in Israele. Nonostante il divieto emanato dalle autorità, certi gruppi hanno programmato di incontrarsi a piazzale Ostiense per dare vita a un corteo. Le forze di polizia sono pronte e vigili, pronte a fermare possibili elementi provocatori.

Manifestazione a sostegno della Palestina

Forze di polizia pronte a intervenire

Le forze di polizia sono pronte e vigili in vista della manifestazione. L’obiettivo è quello di fermare possibili elementi provocatori e garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini. Saranno adottate misure di sicurezza straordinarie per mantenere l’ordine pubblico durante l’evento.