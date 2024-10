A Roma, un ascensore è caduto in un edificio in ristrutturazione nel centro ...

Tragedia a Roma: Ascensore crolla in edificio in ristrutturazione, un operaio muore e due feriti

Incidente tragico in pieno centro a Roma, precisamente in via delle Vergini: un ascensore è caduto all’interno della tromba di un edificio in fase di ristrutturazione. Purtroppo, un operaio nigeriano di 48 anni ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni critiche. Si ritiene che i tre lavoratori siano stati schiacciati dalla cabina, precipitata dal secondo piano. Sul luogo del fatto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e polizia locale.

Secondo le ultime notizie riportate dal Messaggero, i tre operai erano impegnati in un intervento di manutenzione dell’ascensore all’interno di un condominio. Le cause che hanno portato all’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che durante le operazioni sul sistema, tutti e tre sono stati coinvolti.

Le operazioni di soccorso, rese difficili dal contesto, hanno visto il personale dei vigili del fuoco recuperare un’operaio deceduto, mentre un altro è stato portato via in codice rosso dai sanitari del 118 verso l’ospedale; il terzo operaio è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. La vittima fatale, deceduta immediatamente, era originaria della Nigeria.