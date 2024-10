Un giovane di 25 anni ha perso la vita in ospedale dopo essere stato colpito da un coltello durante un alterco avvenuto tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, nella zona Alessandrino di Roma. Secondo le indagini della polizia, che ha proceduto all’arresto dell’aggressore, la situazione è degenerata a causa di una disputa tra due quindicenni: il nipote della vittima e il giovane figlio dell’uomo arrestato. I due adulti, intervenuti per difendere i ragazzi, avrebbero poi avuto un confronto fisico che ha portato all’accoltellamento.

