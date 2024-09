A seguito di un intervento chirurgico al petto, una donna perde la vita. Indagini in corso a Treviso.

Gli inquirenti di Treviso indagano sulla morte di Helen Comin, 50enne deceduta tre giorni fa a seguito di complicanze di un intervento di chirurgia plastica al seno in una clinica privata. Si sospetta un arresto cardiocircolatorio come causa del decesso. Sotto indagine il direttore dell'istituto privato e l'anestesista coinvolti nell'operazione. L'esito dell'autopsia è atteso nelle prossime ore.

Gli inquirenti di Treviso stanno indagando sulla causa della morte di una 50enne, Helen Comin, che é avvenuta tre giorni fa all’ospedale di Castelfranco Veneto, presumibilmente a causa delle complicanze di un intervento di chirurgia plastica al seno svolto in una clinica privata in città. Si crede che la causa del decesso sia stata un arresto cardiocircolatorio seguito alla procedura. Nel mirino degli investigatori ci sono il direttore dell’istituto privato e l’anestesista che hanno condotto l’operazione. L’esito dell’autopsia dovrebbe essere rivelato nelle prossime ore. Dopo la tragica vicenda, la madre di quattro figli era stata spostata all’ospedale locale, dove aveva trascorso gli ultimi cinque giorni in coma nel reparto di rianimazione.