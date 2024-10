A Torino, diverse centinaia di persone si sono radunate in piazza per sostenere la Palestina.

Questa sera, diverse centinaia di persone si sono riunite in piazza Castello, nel cuore di Torino, per esprimere il loro supporto alla Palestina in seguito al bombardamento dell’ospedale di Al Aqsa a Gaza. L’incontro ha visto la partecipazione di studenti universitari provenienti da Intifada Studentesca, Torino per Gaza e vari altri gruppi. “Abbiamo scelto di manifestare perché non possiamo rimanere in silenzio a piangere le vittime – affermano al microfono – non ci lasceremo ingannare dalle dichiarazioni il cui valore è nullo da parte del nostro governo, che continua a fornire armi e sostenere Israele in questo genocidio. La realtà sul governo sionista di Israele la denunciamo da tempo”. “Siamo qui per rinnovare il nostro impegno nel diffondere la voce della Palestina e del Libano”, proseguono gli attivisti. “I nostri fratelli e sorelle in Palestina perdono la vita tra le fiamme mentre qui in Italia, a Udine, Israele e Italia si sfidano in una partita di calcio. È giunto il momento di fermare questo incubo”, concludono. Alla fine, i partecipanti hanno dato vita a un corteo che si è snodato per le vie del centro di Torino, guidato da una grande bandiera palestinese.