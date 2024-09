A Venezia , un tentativo di interrompere un furto finisce tragicamente: un giovane perde la vita dopo essere stato pugnalato.

Giacomo Gobbato, un giovane tatuatore di 26 anni di Venezia, ha tragicamente perso la vita a Mestre cercando di intervenire in un tentativo di furto. Sentendo le grida di una donna, Giacomo e il suo amico Sebastiano sono intervuti per aiutarla, ma il ladro moldavo ha risposto attaccandoli con un coltello. Un altro giovane è stato ferito nell'incidente cercando di fermare l'aggressore.

Giacomo Gobbato, noto come Jack, era un giovane tatuatore di 26 anni frequentatore dei centri sociali a Venezia. Ha tragicamente perso la vita a MestreVenezia, dopo aver cercato di prevenire un furto. Tutto è avvenuto intorno alle 23 ieri sera su Corso del Popolo, una delle strade principali del centro di Mestre. Sentendo le grida di una donna attaccata da un ladro di origini moldave, Giacomo e il suo amico Sebastiano sono immediatamente accorsi in suo soccorso. In risposta, però, il ladro ha estratto un coltello, ferendo entrambi i ragazzi. Un altro giovane è stato ferito nell’incidente mentre cercava di fermare l’aggressore che aveva attaccato la donna.