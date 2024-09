Abodi sostiene: "Sono scettico riguardo alla proibizione dell'uso dei social network per i minori di 16 anni"

Andrea Abodi, ministro dello sport e dei giovani, in un'intervista a RTL, ha espresso scetticismo sui divieti, proponendo piuttosto l'importanza dell'educazione e della responsabilità nell'uso degli smartphone. Questo in risposta ai pedagogisti che chiedono la proibizione degli smartphone per i minori di 14 anni e l'accesso ai social network dai 16 anni. Abodi sottolinea l'importanza del dialogo aperto e del ruolo della scuola nell'istruzione sull'uso equilibrato del digitale.

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, durante un’intervista a RTL, ha espresso la sua sfiducia nei divieti, ma ha enfatizzato il suo credo nell’istruzione, il ruolo delle scuole e delle famiglie. Questa dichiarazione è stata data in risposta alle richieste dei pedagogisti che propongono la proibizione degli smartphone per chi ha meno di 14 anni e l’accesso ai social networks a partire dai 16 anni. Abodi sostiene l’importanza di assumere la responsabilità di comprendere che gli smartphone possono essere utilizzati correttamente anche dai 14enni, sottolineando che ciò è un problema di limitazioni, non di proibizioni. Aggiunge inoltre che c’è la necessità di un dialogo più aperto e che la scuola ha il compito di insegnare l’importanza del bilanciamento.