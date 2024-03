Abruzzo: Conte, 'qui non c'è Renzi né lista IV, c...

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – "Io Renzi non lo vedo, voi lo vedete? Dite Renzi, Renzi, Renzi… non c'è Renzi qui e non c'è la lista di Italia Viva. Detto questo, i progetti vanno vagliati con persone che siano affidabili, e Luciano D'Amico è persona affidabile". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Teramo durante la seconda giornata abruzzese a sostegno del candidato alla Regione Luciano d'Amico.