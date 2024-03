Abruzzo: Rotondi, 'Marsilio concreto come i Dc, sarà ampiamente promosso'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "La partita in Abruzzo non è in bilico, si percepisce un consenso crescente intorno al governatore uscente Marco Marsilio. I nostri elettori apprezzano in lui lo stile di sobrietà e concretezza che caratterizzava i grandi dc dell’Abruzzo. Conosco q...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "La partita in Abruzzo non è in bilico, si percepisce un consenso crescente intorno al governatore uscente Marco Marsilio. I nostri elettori apprezzano in lui lo stile di sobrietà e concretezza che caratterizzava i grandi dc dell’Abruzzo. Conosco questa terra, che ho anche rappresentato in parlamento,e non ho dubbi sull’esito elettorale". Così Gianfranco Rotondi, presidente della ‘Dc con Rotondi’, che in Abruzzo si presenta assieme all’Udc con una lista a sostegno di Marco Marsilio.