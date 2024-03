Abruzzo: Sottanelli (Az), 'anche Mic boccia Marsilio su riserva del Borsacchio'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Anche il ministero della Cultura boccia Marsilio sulla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio, che prevedeva la riduzione dell’estensione da 1.100 ettari a soli 24,7 ettari. In pratica la Regione aveva deciso di cancellare la riserva, il governo non ha ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Anche il ministero della Cultura boccia Marsilio sulla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio, che prevedeva la riduzione dell’estensione da 1.100 ettari a soli 24,7 ettari. In pratica la Regione aveva deciso di cancellare la riserva, il governo non ha potuto che dire no a questo scempio nella forma e nella sostanza”. Lo dichiara Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione.

“L’ufficio legislativo del Mic evidenzia tutti i vizi di una delibera sconcertante, per la riserva, per la tutela dell’ambiente, per il territorio. Tutto quello che noi avevamo denunciato da subito. Una decisione calata dall’alto, senza alcuna relazione tecnico-scientifica, senza mai coinvolgere gli Enti locali. Per Marsilio si tratta di una stroncatura netta, a conferma di quanto poco il governatore uscente conosca l’Abruzzo e si interessi del territorio. Cose che gli elettori abruzzesi hanno ormai capito bene, dopo cinque anni di pessimo governo regionale. Domenica – conclude – potranno finalmente voltare pagina”.