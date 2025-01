Acca Larenzia: Meloni, 'sede storica, contenta che non sia diventata fast-food'

Acca Larenzia: Meloni, 'sede storica, contenta che non sia diventata fas...

Acca Larenzia: Meloni, 'sede storica, contenta che non sia diventata fas...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Le vicende dell'acquisto della sede di Acca Larenzia "non sono state condivise con me. È una storica sede del Movimento sociale italiano, ho letto che l'immobile era stato messo all'asta da Inps. Sono contenta che non sia diventato un fast food&q...