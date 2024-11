Il racconto di una vittima

Durante un processo che ha attirato l’attenzione dei media, una donna ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione sessuale da parte di un chiropratico di Regina, Ruben Manz. La donna, che non può essere identificata a causa di un divieto di pubblicazione, ha testimoniato di aver cercato aiuto per il dolore al collo, alle spalle e alla schiena nel 2011, quando ha incontrato Manz. La sua testimonianza ha rivelato un episodio inquietante che ha scosso l’aula di tribunale.

Dettagli dell’aggressione

Secondo quanto riportato, la donna si trovava su un tavolo di esame quando Manz ha iniziato a toccarla in modo inappropriato. Ha descritto come il chiropratico le abbia messo una mano sulla spalla, tirato la testa di lato e infine infilato una mano nella maglietta. Nonostante la sua risposta esitante, Manz ha continuato, affermando che era parte del trattamento. La donna ha reagito immediatamente, alzandosi e lasciando la stanza, sottolineando che nessun altro chiropratico l’aveva mai toccata in quel modo.

Le conseguenze e la denuncia

La vittima ha dichiarato di non aver più avuto fiducia in Manz e di averlo denunciato il giorno successivo all’associazione dei chiropratici. Solo nel 2021, dopo aver letto un articolo di cronaca riguardante accuse penali contro Manz, ha deciso di contattare la polizia. “Era chiaro che aveva fatto del male a qualcun altro, e questo mi ha fatto arrabbiare”, ha spiegato. La donna ha condiviso che, nonostante continui a cercare trattamenti per dolori muscolari, trova difficile fidarsi di chiunque le metta le mani addosso.

Interrogatorio e memoria

Durante l’interrogatorio, l’avvocato difensore ha messo in discussione la memoria della donna riguardo agli appuntamenti avuti con Manz. La vittima ha ammesso di non ricordare esattamente quante volte lo avesse visto, ma ha sottolineato che l’incidente è rimasto impresso nella sua mente. “Ricordo quell’episodio come se fosse ieri”, ha affermato, evidenziando l’impatto duraturo che ha avuto sulla sua vita. La sua testimonianza ha messo in luce non solo l’aggressione subita, ma anche le difficoltà emotive e psicologiche che ha affrontato da allora.