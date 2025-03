Acer, a Didacta fra workshop e tecnologia le proposte per la scuola che cambia

Firenze, 17 mar. - (Adnkronos) - Acer ha confermato il suo impegno per il comparto scolastico durante l'ultima edizione della Fiera Didacta, un appuntamento cruciale per il settore dell'education in Italia. Nel corso dell’evento che si è tenuto a Firenze, attraverso la present...

Firenze, 17 mar. – (Adnkronos) – Acer ha confermato il suo impegno per il comparto scolastico durante l'ultima edizione della Fiera Didacta, un appuntamento cruciale per il settore dell'education in Italia. Nel corso dell’evento che si è tenuto a Firenze, attraverso la presentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, Acer ha evidenziato l'importanza dell'innovazione nella didattica moderna. "La presenza di Acer a Didacta sottolinea l'importanza del settore education, un ambito in cui siamo orgogliosamente leader di mercato," ha dichiarato Angelo D'Ambrosio, General Manager di Acer South Europe. "Didacta rappresenta un'occasione fondamentale per incontrare docenti, studenti e rivenditori specializzati nel mondo scolastico. In questa sede, presenteremo le nostre più recenti innovazioni di prodotto, caratterizzate da prestazioni elevate, sicurezza, funzionalità di IA e design robusto. Queste caratteristiche sono indispensabili per una didattica innovativa ed efficace."

Durante l'evento, Acer ha attivamente coinvolto i partecipanti con una serie di workshop innovativi, guidati da professionisti esperti. Un focus particolare è stato dato al game-based learning, con i workshop delle "maestre a cubetti", che hanno illustrato come integrare i videogiochi nel curriculum didattico tradizionale per migliorare le soft skills e il pensiero logico degli studenti. Tra gli ospiti, Antonella Arpa, meglio conosciuta come Himorta, ha discusso di gamification e delle nuove professioni emergenti legate al digitale. Inoltre, l'associazione "Bullismo No Grazie" ha sollevato questioni cruciali relative alla consapevolezza digitale e ai rischi associati al bullismo e al cyberbullismo. L'associazione Videogame Therapy, composta da psicologi e psicoterapeuti, ha esplorato il potenziale terapeutico dei videogiochi per il benessere studentesco.

Arianna Timeto, Marketing & Communication Manager di Acer, ha condiviso le motivazioni alla base della partecipazione dell'azienda alla Fiera Didacta: "L'obiettivo della nostra presenza qui è duplice: consolidare la nostra leadership nel mondo dell'education e presentare le nostre soluzioni di prodotto più recenti a un target specifico composto da studenti, docenti e addetti ai lavori, che rappresentano il cuore di questa speciale fiera. In questa occasione, abbiamo avuto l'opportunità di coinvolgerli attivamente attraverso una serie di workshop condotti da professionisti esperti, che hanno permesso di esplorare tematiche importanti, concrete e innovative legate alla didattica del futuro."

Acer ha sottolineato l'importanza strategica del mercato dell'education, avvalorato da anni di leadership nei PC destinati all'ambito educativo. Il progetto "Scuola 4.0" ha rappresentato un punto di svolta, trasformando le scuole italiane da ambienti tradizionali a spazi digitali e immersivi. Le iniziative principali di questo progetto includono l'ammodernamento delle aule e la preparazione di laboratori progettati per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro futuro.

Per quanto riguarda le prospettive future del settore educativo, Gianluca D'Angelo, Country Head, Sales Director di Acer ha aggiunto: "Il 2025 sarà un anno di attesa e di transizione nel mondo dell'education, seguendo il completamento del progetto Scuola 4.0, che nel 2023 e 2024 ha elevato il peso del segmento educativo dal 2% al oltre il 10% del totale del mercato. Stiamo attendendo la definizione delle linee guida per i nuovi progetti, che includeranno laboratori professionalizzanti e iniziative per la scuola dell'infanzia, oltre a gestire i residui del progetto Scuola 4.0 che non sono stati implementati nei tempi previsti."

Acer ha sviluppato una gamma di soluzioni tecnologiche appositamente progettate per rispondere alle esigenze specifiche del mondo educativo. Queste soluzioni includono dispositivi come tablet e laptop che facilitano l’apprendimento, l'interazione e la collaborazione in aula e a distanza. Tali strumenti sono pensati per essere intuitivi eaccessibili, permettendo agli insegnanti di adattare facilmente le loro metodologie didattiche alle esigenze di ogni studente.

Riconoscendo l'importanza della preparazione dei docenti nell'uso efficace delle nuove tecnologie, Acer ha implementato una serie di iniziative formative, come il programma "Skills for Innovation" di Intel. Questo programma offre ai docenti formazioni gratuite e risorse per integrare la tecnologia nell'insegnamento quotidiano, migliorando così l'engagement degli studenti e i risultati didattici. Attraverso questi corsi, i docenti apprendono non solo come utilizzare gli strumenti digitali, ma anche come trasformare l'ambiente di apprendimento in uno spazio più interattivo e coinvolgente.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha giocato un ruolo cruciale nell'accelerazione dell'introduzione delle tecnologie educative in Italia. Grazie ai finanziamenti del PNRR, molte istituzioni scolastiche hanno potuto dotarsi di infrastrutture tecnologiche avanzate, inclusi dispositivi Acer. Questa iniezione di risorse ha permesso una rapida adozione di soluzioni digitali che supportano sia l'insegnamento frontale sia quello ibrido, essenziali in un periodo di frequenti interruzioni dovute a emergenze sanitarie.

Consapevole delle esigenze di durabilità e sicurezza, Acer ha progettato i suoi dispositivi per resistere all'uso quotidiano intenso tipico degli ambienti scolastici. I prodotti sono testati per sopportare cadute, urti e versamenti, garantendo così una lunga durata nel tempo. Inoltre, sono dotati di software di sicurezza avanzati per proteggere le informazioni sensibili degli studenti e degli insegnanti da minacce informatiche.

Alessandro Barbesta, Head of Sales Channel, B2B & Edu di Acer, ha commentato la strategia commerciale dell'azienda nel settore educativo durante la recente Fiera Didacta: "La nostra strategia nel mondo dell'education è quella di adattarci alle esigenze specifiche delle scuole. Questo approccio è implementato attraverso una rete di partner certificati. Non ci limitiamo a produrre tecnologia; ci impegniamo a farlo nel migliore dei modi. È essenziale per noi collaborare con rivenditori certificati che agiscano come veri consulenti per la scuola italiana, in grado di proporre efficacemente le nostre tecnologie".

Barbesta ha inoltre sottolineato la qualità e la specificità dei prodotti offerti: "Tutti i prodotti che immettiamo sul mercato sono dedicati esclusivamente al mondo della scuola. Non si tratta del classico prodotto generico che si trova ovunque, ma di soluzioni sviluppate appositamente per rispondere alle esigenze di studenti e docenti. Offriamo prodotti robusti, progettati per garantire una lunga durata, rispondendo così efficacemente alle sfide quotidiane del contesto educativo."

Infine, Acer non si limita a fornire hardware, ma si impegna nella ricerca e sviluppo di soluzioni all'avanguardia che includono realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale. Queste tecnologie sono integrate nei dispositivi per offrire esperienze immersive che possono trasformare radicalmente il modo in cui gli argomenti vengono insegnati e appresi, preparando gli studenti a un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più pervasiva.