Un imprenditore innovativo

Cesare Ragazzi, nato nel 1941 a Bazzano, è stato un imprenditore che ha saputo trasformare la sua personale battaglia contro la calvizie in un impero commerciale. La sua idea di un parrucchino con capelli naturali, applicato direttamente sul cuoio capelluto, ha rivoluzionato il settore della cosmetica capillare. Con un approccio innovativo e una forte presenza mediatica, Ragazzi è diventato un volto noto della televisione italiana negli anni ’80, grazie a spot pubblicitari che lo ritraevano mentre sfoggiava la sua chioma folta e naturale.

La tecnologia del ‘Cnc’

Il suo metodo, conosciuto come ‘Cnc – Capelli Naturali a Contatto’, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per chi soffriva di perdita di capelli. Questo sistema non invasivo permetteva di integrare i capelli mancanti con capelli naturali, fissati tramite un coesivo medicale ipoallergenico. La sua azienda ha aperto numerosi centri specializzati, non solo in Italia, ma anche all’estero, attirando una clientela vasta e variegata. Ragazzi è diventato un simbolo di speranza per molti, dimostrando che la calvizie non doveva essere un ostacolo alla bellezza e all’autostima.

Un’icona di stile e di controversie

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Cesare Ragazzi è stato anche un personaggio di spicco nel panorama culturale italiano. La sua amicizia con artisti come Lucio Dalla e la sua passione per il Bologna e la Formula Uno lo hanno reso una figura amata e rispettata. Tuttavia, la sua vita non è stata priva di controversie. Nel 2017, Ragazzi ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta, legata al fallimento della sua azienda nel 2009. Questo episodio ha gettato un’ombra sulla sua carriera, ma non ha offuscato il suo contributo al settore della bellezza.

Un addio sentito

Cesare Ragazzi è scomparso all’età di 83 anni, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Il suo funerale si terrà lunedì nella chiesa di Santo Stefano a Bazzano, un luogo che ha sempre rappresentato la sua casa. La sua eredità vive attraverso i tanti clienti che hanno trovato in lui non solo un imprenditore, ma un vero e proprio punto di riferimento nella lotta contro la calvizie. La sua storia è un esempio di come la determinazione e l’innovazione possano cambiare il corso della vita di molte persone.