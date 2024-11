All’età di 99 anni è scomparso, lo scorso ottobre, il noto imprenditore lombardo Enrico Citterio. La notizia della sua morte è stata divulgata dai figli e dai nipoti soltanto dopo i funerali, rispettando così le volontà dell’imprenditore.

Leggi anche: Catanzaro, tragedia durante l’allenamento di calcio: 12enne ha un malore e muore

Morto Enrico Citterio, l’imprenditore lombardo aveva 99 anni

Nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre, è stata data la notizia della morte di Enrico Citterio, l’imprenditore noto per essere stato il re dei salumi lombardi: grazie al suo lavoro, infatti, il marchio Citterio è diventato leader nel campo dei salumi in tutto il mondo. Sotto la guida di Enrico Citterio, la società è cresciuta e attualmente ha sette stabilimenti in Italia e uno negli Stati Uniti.

L’azienda Citterio leader nel campo dei salumi

L’azienda è stata fondata nel 1878 da Giuseppe Citterio, che ha aperto la sua salumeria a Rho, comune dell’hinterland di Milano. In quegli anni ha inventato la ricetta del salame Milano per portare in tutto il mondo i sapori lombardi. Il testimone è poi passato di padre in figlio fino a raggiungere Enrico Citterio.

Leggi anche: Incendio in Corso Vittorio Emanuele a Milano: evacuazioni e Vigili del Fuoco in azione