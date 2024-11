Tragedia a Catanzaro: un ragazzo di 12 anni è morto a Taverna dopo aver accusato un malore durante un allenamento con la sua squadra di calcio. Il dramma si è consumato sotto gli occhi del padre del 12enne, che si trovava in tribuna.

Catanzaro, tragedia durante l’allenamento di calcio: 12enne ha un malore e muore

Da quanto si è potuto apprendere al momento, il 12enne stava partecipando ad una seduta di allenamento con i compagni quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del Suem 118, subito intervenuto dopo l’allarme insieme ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Per capire cosa sia successo esattamente al 12enne bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia, che è stata disposta dal magistrato di turno e che verrà effettuata nelle prossime ore.

Muore durante l’allenamento di calcio: chi era il 12enne

SI chiamava Mattia Scumaci e, come riporta la Gazzetta del Sud “frequentava la seconda media dell’istituto comprensivo e amava il pallone. Una passione che condivideva con il fratello, il quale gioca nelle Giovanile del Catanzaro. La madre è docente della scuola primaria che fa parte dello stesso istituto comprensivo“. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui anche quello dell’US Catanzaro che, attraverso una nota, “esprime profondo dolore per la tragica scomparsa del piccolo. In questo momento di immensa tristezza, tutta la società giallorossa si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità del centro presilano partecipando con commozione al dolore di chi lo ha conosciuto e amato“.

