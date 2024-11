Un’ondata di maltempo colpisce la Sicilia

La provincia di Catania è stata recentemente colpita da un violento maltempo che ha portato a significativi allagamenti e disagi per la popolazione. Le forti piogge hanno causato l’esondazione di torrenti, rendendo le strade impraticabili e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. In particolare, la fascia ionica ha subito i danni maggiori, con Acireale che si è trovata al centro dell’emergenza.

Situazione critica ad Acireale

Ad Acireale, la situazione è particolarmente allarmante. Il sindaco Roberto Barbagallo ha lanciato un appello ai cittadini, esortandoli a limitare gli spostamenti e a rimanere in casa per evitare situazioni di pericolo. Le squadre di soccorso, composte da volontari e vigili del fuoco, sono attivamente impegnate nel territorio per assistere le persone in difficoltà, in particolare coloro che sono rimasti intrappolati nelle proprie auto a causa delle acque alte.

Interventi e soccorsi in corso

Le operazioni di soccorso sono coordinate da diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia e Maletto. Gli interventi si concentrano principalmente nelle zone più colpite, dove le acque hanno invaso le strade e le abitazioni. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità. La situazione è monitorata costantemente, con aggiornamenti frequenti sulle condizioni meteorologiche e sulle misure di sicurezza da adottare.