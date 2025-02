Aereo vittima di un incidente in Alaska: 10 persone disperse

Aereo vittima di un incidente in Alaska: 10 persone disperse

Si cercano 10 dispersi, 9 passeggeri e il pilota, è il terzo episodio di sparizioni nei cieli in sole due settimane. La zona è quindi sorvegliata speciale.

Altro incidente aereo negli Stati Uniti stavolta l’area interessata è l’Alaska dove attualmente le condizioni climatiche rigide rendono non semplice il lavoro ai piloti. Si è infatti verificato uno spiacevole episodio che ha comportato la sparizione di un velivolo con a bordo 10 persone che fino ad oggi non sono state trovate.

Aereo disperso in Alaska, 10 persone a bordo

L’aereo, un Bering Air Caravan ha fatto perdere le proprie tracce intorno alle 16 ora locale, il viaggio che avrebbe dovuto percorrere – come riporta “Il sole 24 ore” – andava da Unalakleet a Nome.

Il paese di partenza è formato da una comunità di persone che non raggiungono le 700 persone e il paese che avrebbero dovuto raggiungere dista 150 miglia, quindi si sarebbe trattato di un volo relativamente breve.

Ricerca difficili per via del clima

Le ricerche dei dispersi sono al momento limitate per via della scarsa visibilità e delle condizioni climatiche difficili. Si spera la situazione possa migliorare nelle prossime ore.

Questo spiacevole episodio è il terzo che si verifica in Alaska in poco più di due settimane e purtroppo con il passare delle ore aumenta la percezione che possa essere stato fatale per i membri dell’equipaggio.