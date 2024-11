Un episodio di violenza in treno

Il 18 novembre, un grave episodio di violenza ha avuto luogo sul treno regionale 17690, che collega Porretta Terme a Pianoro. Durante un normale controllo dei biglietti, il capotreno, un uomo di 53 anni, è stato aggredito da un giovane passeggero. Questo evento ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i viaggiatori e le autorità locali, evidenziando un problema crescente di sicurezza sui mezzi pubblici.

Identificazione del presunto aggressore

I carabinieri della stazione di Vergato hanno avviato un’indagine immediata dopo l’incidente. Grazie alla collaborazione di alcuni passeggeri che hanno assistito all’aggressione, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il presunto autore: un ragazzo di soli 15 anni, di nazionalità straniera. Le accuse mosse contro di lui includono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio. Questo caso è stato immediatamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Le conseguenze dell’aggressione

Il capotreno, dopo essere stato aggredito, ha subito gravi ferite, tra cui la perdita di due denti. Dopo aver informato i carabinieri, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Porretta Terme, dove è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Questo episodio non solo ha messo in evidenza la vulnerabilità degli operatori del settore ferroviario, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza dei passeggeri e sulla necessità di misure preventive più efficaci per garantire la tranquillità sui mezzi pubblici.