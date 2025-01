Un Capodanno da incubo

La notte di Capodanno a Villa Verucchio si è trasformata in un incubo per molti giovani presenti ai festeggiamenti. Nicola, un ragazzo di 18 anni, ha vissuto momenti di terrore quando un aggressore armato di coltello ha iniziato a inseguirlo e i suoi amici. “Ci seguiva con il coltello in mano, ha colpito un mio amico alla pancia e un altro al fianco”, racconta con voce tremante. La paura era palpabile e la folla, inizialmente festante, si è rapidamente trasformata in un gruppo di persone spaventate e in fuga.

La reazione delle forze dell’ordine

La situazione è degenerata quando l’aggressore ha continuato a inseguire i giovani, costringendoli a cercare rifugio tra la folla. “Siamo corsi verso la piazza ma poi abbiamo attraversato la strada per tornare indietro, non volevamo che ci seguisse tra la folla, sarebbe stato un disastro”. La prontezza delle forze dell’ordine è stata fondamentale in questo frangente. Un carabiniere, intervenuto per fermare l’aggressione, ha sparato un colpo di pistola per neutralizzare la minaccia, colpendo l’aggressore e ponendo fine a una situazione che stava rapidamente sfuggendo di mano.

Le conseguenze di una notte di festa

Questa aggressione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici e sulla necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine in occasioni di grande affluenza. I festeggiamenti di Capodanno, che dovrebbero essere un momento di gioia e condivisione, si sono trasformati in un episodio di violenza che ha segnato profondamente i presenti. La comunità di Villa Verucchio si trova ora a fare i conti con le conseguenze di una notte che avrebbe dovuto essere di festa, ma che ha lasciato cicatrici emotive e fisiche.