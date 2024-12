Un episodio di violenza sconvolgente

Nella serata di lunedì 23 dicembre, la tranquilla cittadina di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, è stata teatro di un’aggressione brutale che ha coinvolto una coppia di anziani. L’uomo, di 75 anni, è attualmente ricoverato in condizioni critiche, mentre sua moglie, pur avendo riportato fratture, non è in pericolo di vita. Questo episodio ha suscitato un’ondata di shock e indignazione tra i residenti, che non riescono a credere che una simile violenza possa verificarsi nella loro comunità.

Le circostanze dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata perpetrata da un 40enne del posto, che ha aggredito la coppia attribuendo loro la responsabilità della fine di una relazione con la propria figlia. Dopo aver colpito l’anziano con calci e pugni, l’aggressore si è scagliato anche contro la moglie, causando gravi lesioni a entrambi. Non contento, ha tentato di incendiare l’abitazione della coppia, un gesto che ha ulteriormente evidenziato la sua violenza e la sua follia.

Intervento delle forze dell’ordine

La situazione è degenerata intorno alle , quando una chiamata al 118 ha segnalato l’urgenza di soccorsi per un uomo e una donna gravemente feriti. I sanitari sono intervenuti prontamente, ma a causa delle avverse condizioni meteo, l’eliambulanza non era disponibile. I due feriti sono stati quindi trasportati in ambulanza all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. L’aggressore, dopo aver compiuto il gesto, si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Comunanza, confessando l’accaduto. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato l’uomo, che ora si trova in attesa di trasferimento al carcere di Marino.

Le condizioni delle vittime

Attualmente, il 75enne è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Mazzoni, mentre la moglie è in condizioni stabili, sebbene abbia subito lesioni significative. Questo tragico evento ha messo in luce non solo la brutalità di un singolo individuo, ma anche la vulnerabilità degli anziani nella nostra società. La comunità di Comunanza si unisce nel sostegno alla coppia, sperando in una pronta guarigione e chiedendo giustizia per l’aggressione subita.