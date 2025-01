Un’aggressione violenta all’alba di Capodanno

La procura di Genova ha avviato un’indagine per tentato omicidio dopo l’aggressione subita da Pablo Edoardo Laniz Vargas, un cittadino ecuadoriano di 43 anni. L’uomo è stato trovato privo di sensi in strada, in via Jori a Certosa, all’alba del primo gennaio. Attualmente, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Galliera, dove i medici hanno riscontrato traumi facciali e un trauma cranico significativo.

Le circostanze dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marcello Maresca, l’aggressione sarebbe stata un raid punitivo orchestrato da più persone. La vittima, che aveva un tasso alcolico elevato, avrebbe molestato qualcuno durante una festa, scatenando la reazione violenta. I militari stanno analizzando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso il pestaggio, con l’obiettivo di identificare i responsabili nel più breve tempo possibile.

Precedenti e possibili motivazioni

Oltre alla molestia, emergono dettagli preoccupanti sul passato di Pablo Edoardo Laniz Vargas. L’uomo ha precedenti penali legati alla droga, il che fa ipotizzare un possibile regolamento di conti tra connazionali per questioni legate agli stupefacenti. La polizia non esclude alcuna pista, considerando che l’aggressione potrebbe essere stata motivata da vendette personali o da conflitti legati al traffico di droga.

La comunità ecuadoriana a Genova è in allerta, e molti si chiedono quali siano le reali motivazioni dietro a questo brutale attacco. La violenza, purtroppo, non è un fenomeno nuovo nella città ligure, ma episodi di questo tipo sollevano sempre interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle tensioni sociali.