Un episodio di violenza in strada

Ieri pomeriggio, Napoli è stata teatro di un’aggressione che ha suscitato indignazione e preoccupazione. Il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, si trovava in via Sant’Arcangelo a Baiano per documentare il fenomeno della sosta abusiva, quando è stato accerchiato da un gruppo di persone. Durante la diretta social, Borrelli ha mostrato come una rimessa auto stesse occupando illegalmente una strada, ma la situazione è rapidamente degenerata. Gli aggressori lo hanno colpito al viso, rompendo i suoi occhiali e causando lesioni.

Arresto e denunce

La Polizia di Stato ha prontamente intervenuto, arrestando un 26enne napoletano con precedenti penali. L’uomo è accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali dovrà rispondere in tribunale. Oltre all’arrestato, altre quattro persone sono state denunciate per la loro partecipazione all’aggressione. Questo episodio evidenzia non solo la violenza che può scaturire da situazioni di conflitto sociale, ma anche la necessità di una maggiore protezione per chi, come Borrelli, si impegna a denunciare illegalità e abusi.

Solidarietà bipartisan

La reazione all’aggressione è stata immediata e bipartisan. Numerosi esponenti politici hanno espresso la loro solidarietà a Borrelli, sottolineando l’importanza di difendere la libertà di espressione e il diritto di ogni cittadino a denunciare situazioni di illegalità. Tra i messaggi di sostegno, spicca quello del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha condannato fermamente l’episodio e ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza a chi svolge un ruolo pubblico. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei politici e sull’atteggiamento della società nei confronti della violenza.