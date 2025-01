Un episodio di violenza nel cuore di Perugia

Un grave episodio di violenza ha scosso il centro storico di Perugia, dove un giovane cittadino israeliano di diciannove anni è stato aggredito da due uomini. L’attacco, avvenuto in pieno giorno, ha lasciato la vittima con ferite significative, richiedendo il suo trasporto immediato in ospedale. Secondo le informazioni fornite dalla Questura, il giovane ha subito ferite da arma da taglio all’addome e alla testa, ed è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

Le indagini della polizia

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in un’indagine approfondita per ricostruire i dettagli dell’aggressione e identificare i responsabili. Gli agenti sono intervenuti in via Cartolari dopo una segnalazione al numero unico di emergenza. Una volta sul posto, hanno immediatamente allertato il personale del 118 per fornire soccorso alla vittima e hanno iniziato a raccogliere testimonianze da alcuni passanti che hanno assistito all’incidente.

Motivazioni dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’aggressione non sarebbe legata alla nazionalità del giovane. Questo aspetto è stato chiarito per evitare speculazioni e per mantenere la calma nella comunità. Tuttavia, i dettagli sull’identità degli aggressori rimangono ancora sconosciuti, poiché si sono dati alla fuga subito dopo l’incidente, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini proseguono con l’obiettivo di rintracciare i colpevoli e garantire la sicurezza dei cittadini.